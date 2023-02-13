SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin son durumu paylaştı.

Depremden etkilenen bölgelerdeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacının karşılanması için Adana ve Gaziantep'te iki merkezi tıbbi depo oluşturulduğunu bildiren Koca, bölgelere sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemelerin öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edildiğini belirtti.



Koca, bu sevkiyatlarda 6'sı uçak, 1'i helikopter olmak üzere toplam 271 aracın kullanıldığını aktardı.



Bakanlığın hizmet verdiği noktalarda ve sahra eczanelerince ücretsiz ilaç teminine devam edildiğine değinen Koca, deprem bölgesinde olup, eczanesi hasar gören eczacılar başta olmak üzere geçici eczanelerle mobil eczanelere izin verildiğini ifade etti.



DEPREM BÖLGELERİNDE KAÇ SAĞLIK PERSONELİ GÖREV YAPIYOR?

Bakan Koca, deprem bölgesindeki sağlık tesislerinde 14 bin 611 UMKE ve acil sağlık personeliyle birlikte 18 bin 97'si doktor olmak üzere halen 145 bin 711 personelin görev yaptığını bildirerek, gerekli profesyonel güce sahip olunduğunu vurguladı.

"19 BİN 300 YARALI DEPREMZEDE TEDAVİ ALTINDA"



Tedavisi devam eden afetzedelere ilişkin de bilgi paylaşan Koca, 15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzedenin ülke genelindeki hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.



Bakan Koca, bir kısmı taburcu edilen 8 bin 851 hastaya cerrahi işlem yapıldığını belirtti.



"HALK SAĞLIĞI KOORDİNASYON BİRİMİ KURDUK"

Koca, "8 günü geride bıraktık. Koşullar gereği halk sağlığı hizmetleri önem kazandı. Halk Sağlığı Koordinasyon Birimi'ni kurduk." bilgisini paylaşarak, olası hastalıklara karşı tedbirleri aldıklarını, bölgeye yeterli miktarda kuduz ve tetanos aşısı sevk edildiğini ifade etti.



Uzmanların afet bölgesinde içme sularının sağlık açısından kontrolünü yaptığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:



"Şebeke suyu bulunan ve tankerlerle su dağıtılan yerlerde şu ana kadar 1 bin 485 noktadan klor ölçümü yapıldı, klor miktarı yetersiz yerlerde süper klorlama işlemi gerçekleştirildi. Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Osmaniye ve Adana'da Halk Sağlığı Laboratuvarları hizmet vermeye başladı. 415 farklı noktadan su numunesi çalışılmış, bunlardan 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatılmıştır."



Deprem bölgelerindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illereyse stoklara ek olarak tetanos aşısı gönderildiğini bildiren Koca, çocukluk dönemi aşılarına yine aynı özenin gösterileceğini ve aşılar konusunda herhangi bir sorunun olmadığını vurguladı.



"3 BİN 677 BEBEK DÜNYAYA GELDİ"

Afetin yaşandığı 10 ilde, o dakikalardan bu yana 3 bin 677 bebeğin dünyaya geldiğini bildiren Koca, "Onların o ilk ağlamalarını biz biraz da can kayıplarına ağıt gibi hissettik. Deprem şehirlerinde yeni doğmuş bebekler hepimizin evlatlarıdır. Allah uzun ömür versin, hayat hiç incitmesin." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa ve 9 bin 685 bebeğin takibe alındığını kaydetti.



Hizmet verilebilir durumdaki Aile Sağlığı Merkezlerini faaliyete geçirdiklerini, ek çözümler tesis ettiklerini de ifade eden Koca, afetin ilk gününden itibaren 295 bin 7 kişinin muayene edildiğini, köylere ilaç, hijyen ve ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılarak sağlık kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

