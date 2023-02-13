SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan depremde yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır." dedi.
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