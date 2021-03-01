SON DAKİKA HABERİ:  Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı

SON DAKİKA HABERİ:  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı" açıklamasında bulundu.

01.03.2021 - 23:51 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 00:11

SON DAKİKA HABERİ:  Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Covid-19) kapsamında illerin risk kategorilerini belirlemede, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı, PCR testlerinin pozitiflik ve yoğun bakımların doluluk oranı ile entübe hasta artışının dikkate alındığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Kontrollü Normalleşme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde." ifadelerini kullandı.

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