SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca: Şu ana kadar çıkan sonuçlar negatif

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınının yaşandığı Çin’den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Şu ana kadar karantinadaki 61 kişiden alınan numunelerdeki sonuç negatif. 61 kişinin numune sonuçlarının tamamını yarın açıklamış olacağız" dedi.

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Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilenler için hazırlanan hastane görüntülendi

Son dakika haberi!  Corona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinden getirilenler ve tahliyeyi gerçekleştiren ekip için karantina süreci başladı.

61 kişi Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 gün boyunca izlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Corona virüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif. Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz" ifadelerini kullandı. 

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