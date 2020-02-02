SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca: Şu ana kadar çıkan sonuçlar negatif

Son dakika haberi! Corona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinden getirilenler ve tahliyeyi gerçekleştiren ekip için karantina süreci başladı.

61 kişi Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 gün boyunca izlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Corona virüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif. Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

