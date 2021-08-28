SON DAKİKA HABERİ: Bakan Özer'den yüz yüze eğitim mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de başlayacak eğitim-öğretmi dönemine yönelik açıklama yaptı.



Birinci önceliğin sağlık önlemlerinin alınarak okulları açık tutmak olduğunu söyleyen Özer, "Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun" dedi.

Özer, "Okul bazlı ortaya koyduğumuz Covid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık" diye konuştu.

Önlemlere uyma çağrısı yapan Bakan, şunları söyledi:



"İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Covid-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz."