SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 42 yangın kontrol altında, 21 yangın sürüyor

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28-39 Temmuz tarihlerinde 21 ilde çıkan 63 yangından 42'sinin kontrol altına alındığını, 21 yangının ise sürdüğünü duyurdu.

Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" dedi.