SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 42 yangın kontrol altında, 21 yangın sürüyor

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 21 ildeki 63 yangından 42'sinin kontrol altına alındığını, 21'inin ise sürdüğünü açıkladı.

29.07.2021 - 23:41 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 23:54

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 42 yangın kontrol altında, 21 yangın sürüyor

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Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. 

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28-39 Temmuz tarihlerinde 21 ilde çıkan 63 yangından 42'sinin kontrol altına alındığını, 21 yangının ise sürdüğünü duyurdu. 

Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" dedi. 

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