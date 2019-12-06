SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pakdemirli'den 'ithal hayvan' açıklaması

SON DAKİKA HABERİ... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz" dedi.

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