SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama

Son dakika haberi! Çin'de başlayan corona virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Salgın henüz Türkiye'ye sıçramasa da vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oluyor. Komşu İran'da vaka ve ölü sayısındaki artış endişeleri artırdı.

Virüsten korunmak için satılan maskelerin fiyatlarında, artan talep nedeniyle, fahiş artış yaşandı. Kamooyunda tepki çeken konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan bir açıklama geldi.

Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldiğini söyleyen Pekcan, "Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik" dedi.

MASKENİN SATIŞI DA FİYATI DA ARTTI