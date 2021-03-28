Bakan Soylu duyurdu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe

İHA 28.03.2021 - 18:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristlerin Suriye'nin Azez kentinde sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Soylu paylaşımında, “PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe! Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf., 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi” ifadelerini kullanarak, Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü'nü tebrik etti.
BAKAN SOYLU'NUN PAYLAŞIMI
PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 28, 2021
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak;
2 TOW Füzesi,
24 Kalaşnikof P. Tf.
1 Keskin Nişancı Tüfeği,
2 Doçka silah namlusu,
200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.
Emniyet İstihbarat, TEM birimlerimiz ve Suriye Görev Gücü 👏👏👏 pic.twitter.com/ANOir41S7M