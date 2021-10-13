SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu, 'siyasi cinayet' iddiasıyla ilgili emniyet ve MİT'te bir istihbarat olmadığını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 11:01 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 11:03

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması

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SON DAKİKA: 'Siyasi cinayetler' iddiasına soruşturma

SON DAKİKA: 'Siyasi cinayetler' iddiasına soruşturma

Son dakika i! 

'Siyasi cinayet' iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi.

Soylu, "Emniyet ve MİT'te siyasi cinayet istihbaratı yok" dedi.

İddia CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmişti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın sözleri belli çevreleri cesaretlendiriyor" diyerek siyasi cinayetler işlenebileceğini öne sürmüştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin sorumsuzluk olduğunu söylemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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