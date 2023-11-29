SON DAKİKA HABERİ: Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbol camiasının ve iş insanlarının dolandırılığı yüksek gelir vaadeden gizli fon olayına ilişkin 12 Ocak'ta ikinci duruşmanın yapılacağını ifade ederek yargısal süreç neticesinde en doğru kararın çıkacağını dile getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.

Tunç, "7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi." dedi.

Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesinde en doğru karar çıkacaktır." diye konuştu.

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