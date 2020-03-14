SON DAKİKA HABERİ: Bakan Turhan: Halkımızın sağlığı için önlemler aldık

SON DAKİKA HABERİ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, corona virüs tedbirleri kapsamında "Halkımızın sağlığı için önlemler aldık" dedi.

NTV Haber 14.03.2020 - 16:48

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Samsun'un Ayvacık ilçesine giden Bakan Turhan, burada Çarşamba-Ayvacık karayolunda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Bakan Turhan özetle şunları söyledi;

"Halkımızın sağlığı için önlemler aldık.

Samsun'da karayolu ulaşımında Samsun Bafra yolunun üst yapı iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Samsun-Sivas demiryolu hattında son aşamadayız. Geremen Lojistik Merkez'inde çalışmalarımız sürüyor. Havaalanı terminal binasının ihalesini yapmayı planlıyoruz."

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