SON DAKİKA HABERİ: Bakan Turhan: Halkımızın sağlığı için önlemler aldık

NTV Haber 14.03.2020 - 16:48
Samsun'un Ayvacık ilçesine giden Bakan Turhan, burada Çarşamba-Ayvacık karayolunda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Turhan özetle şunları söyledi;
"Halkımızın sağlığı için önlemler aldık.
Samsun'da karayolu ulaşımında Samsun Bafra yolunun üst yapı iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Samsun-Sivas demiryolu hattında son aşamadayız. Geremen Lojistik Merkez'inde çalışmalarımız sürüyor. Havaalanı terminal binasının ihalesini yapmayı planlıyoruz."
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