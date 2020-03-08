SON DAKİKA HABERİ: Bakan Varank: Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var
SON DAKİKA HABERİ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız" açıklamasında bulundu.
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