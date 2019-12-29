SON DAKİKA HABERİ: Bakar Akar, sıfır noktasında

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırının sıfır noktasında komutanlarla bir araya geldi.

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Son dakika haberi! 

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

Akar, "Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız.

Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler.

TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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