SON DAKİKA HABERİ | Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrenci ağır yaralı
SON DAKİKA HABERİ: Balıkesir’in merkez Pamukçu mevkisinde okul servisi, TIR’la çarpıştı. 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı.
Son dakika haberi! Balıkesir’de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı.
Kaza Pamukçu mevkisinde meydana geldi.
Okul servisi ile TIR’ın çarpıştığı kazada 27’si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı.
Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, tüm öğrencilerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
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