SON DAKİKA HABERİ: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul, Manisa, Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildi. 4.3 ve 4,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

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Son dakika haberi! Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından 4.3, 4,0, 1,7 ve 1,6 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23:14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. 

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