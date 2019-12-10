SON DAKİKA HABERİ: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi! Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Depremin ardından 4.3, 4,0, 1,7 ve 1,6 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.



KANDİLLİ RASATHANESİ: 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Kandilli Rasathanesi Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23:14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.