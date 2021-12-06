SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler 06.12.2021 - 10:23 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 10:41
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2021
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/azGGhnN4FZ