SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haberler 06.12.2021 - 10:23 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 10:41

SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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