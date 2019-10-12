Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ediyor.



Harekatta şimdiye kadar öldürülen terörist sayısı 400’ü aştı.



Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’a sabah saatlerinde yine obüslerle atış yapıldı. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi.



TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.



Resulayn’ın çevresindeki köyler temizlenerek çember altına alındı.



SMO ÜYELERİ M4 KARAYOLUNDA



Öte yandan, Suriye Milli Ordusu askerleri de Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı.



TEL ABYAD’DAKİ DURUM



Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik sabah saatlerinden itibaren obüs atışları arttı. Sınır bölgesinde askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi.



Terör örgütü YPG/PKK üyelerinin TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakması nedeniyle gökyüzünde oluşan duman yoğunluğu da devam ediyor.



415 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı.

