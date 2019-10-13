Son dakika haberi!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmaları komuta eden Suriye Milli Ordusu (SMO) kaynaklarından alınan bilgiye göre, muhalifler kentin batı kesiminde hakimiyeti sağladı.



Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde SMO askerleri ile YPG/PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.



SMO, çatışmalarda YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi.

M4 KARAYOLUNUN KONTROLÜ SAĞLANDI



Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını duyurdu.

42 KÖY DAHA TERÖRDEN TEMİZLENDİ



Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.



Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar: Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.



Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.



9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.

Bu arada görgü tanığına göre, YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı.



490 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 490'a yükseldi.



Harekatta Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali dün kontrol altına alınmıştı.



VİDEO: HAREKATTAN YENİ GÖRÜNTÜ (BAKANLIK PAYLAŞTI)