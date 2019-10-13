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Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekatta Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Tel Abyad'daki YPG hedefleri obüslerle vuruluyor.

Tel Abyad içerisindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından alınan bilgiye göre, muhalif askerler şu an ilçe merkezinin doğu ve batısından ilerlemeye çalışıyor.



YPG/PKK'lı teröristler ilçe merkezinin yakın çevresinde direniş gösteriyor. SMO, bölgeye takviye güçler sevk ediyor.

42 KÖY DAHA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.



Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar: Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.



Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.



9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.

480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekat kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.



Bakanlı açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu" denildi.

Harekatta Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali dün kontrol altına alınmıştı.

