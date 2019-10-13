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Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı. Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.
Harekat kapsamında Tel Abyad'daki YPG hedefleri obüslerle vuruluyor.
480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekat kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.
Bakanlı açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu" denildi.
Harekatta Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali dün kontrol altına alınmıştı.