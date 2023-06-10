SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, binada mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan kurtarıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
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Son dakika haberi! Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler tüm binayı sardı.

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın - 1

Binada mahsur kalan 8 işçi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. İşçilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki tüplerin patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları anonslarla uyarıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın - 2

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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