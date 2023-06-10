SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Son dakika haberi! Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler tüm binayı sardı.

