SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir'de fabrikada yangın
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Başakşehir'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Son dakika haberi! Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.
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