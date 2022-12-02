SON DAKİKA HABERİ: Başörtüsü teklifi imzaya açıldı

Son dakika haberi!
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Özlem Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin, AK Parti'de imzaya açıldığını ve önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başörtüsüne yönelik kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Açıklamanın ardından muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti.
Hazır hale getiren teklifin, haftaya Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Ancak Bütçe Görüşmeleri nedeniyle Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.