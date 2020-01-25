SON DAKİKA HABERİ: Başsavcılık'tan provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma
SON DAKİKA HABERİ: Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
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