SON DAKİKA HABERİ: Batan gemiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

SON DAKİKA HABERİ: Karadeniz'deki fırtınada irtibatın kesildiği Türk bandıralı batan "Kafkametler"in adlı geminin kayıp mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 10 deniziyi arama çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Batan gemiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı

Zonguldak batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı

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Son dakika haberi! Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında 5. güne girildi.

Sabahın ilk ışıklarında 25 metre derinlikteki batığa dalan dalgıçlar bir kişinin cansız bedenini buldu.

Kimlik tespiti adli tıptan sonra belli olacak.

Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AŞÇININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgede çalışmalar aralıksız sürerken, en son 20 Kasım’da geminin aşçısı Metin Usta’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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