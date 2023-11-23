SON DAKİKA HABERİ: Batan gemiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi! Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında 5. güne girildi.
Sabahın ilk ışıklarında 25 metre derinlikteki batığa dalan dalgıçlar bir kişinin cansız bedenini buldu.
Kimlik tespiti adli tıptan sonra belli olacak.
Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
AŞÇININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bölgede çalışmalar aralıksız sürerken, en son 20 Kasım’da geminin aşçısı Metin Usta’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.
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