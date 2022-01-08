SON DAKİKA HABERİ: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ücretin 6 asteğmen maaşına göre hesaplandığını söyledi.

''BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARINDA 2021 YILINDA YÜZDE 57 ARTIŞ OLDU''



Bedelli askerlik ücretinin asteğmen maaşındaki artışa göre yükseldiğini belirten Akar, başvurularda 2021 yılında yüzde 57 artış olduğunu açıkladı.

YUNANİSTAN'A 12 MİL UYARISI



Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Bakan Akar, Yunanistan'a da sert mesajlar gönderdi.

Akar, Yunanistan'a ''Bizi test etmesinler herhangi bir maceraya girmesinler'' sözleriyle 12 mil uyarısı yaptı.



Bakan Akar, Atina'nın silahlanma faaliyetlerine de tepki göstererek "Bu adımlar savunma içinse çok fazla Türkiye içinse çok az'' dedi.