SON DAKİKA HABERİ: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.

Haberler - NTV Haber 08.01.2022 - 18:05

SON DAKİKA HABERİ: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu.

Milli Savunma Bakanı , ücretin 6 asteğmen maaşına göre hesaplandığını söyledi.

''BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARINDA 2021 YILINDA YÜZDE 57 ARTIŞ OLDU''

Bedelli askerlik ücretinin asteğmen maaşındaki artışa göre yükseldiğini belirten Akar, başvurularda 2021 yılında yüzde 57 artış olduğunu açıkladı.

YUNANİSTAN'A 12 MİL UYARISI

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Bakan Akar, Yunanistan'a da sert mesajlar gönderdi.

Akar, Yunanistan'a ''Bizi test etmesinler herhangi bir maceraya girmesinler'' sözleriyle 12 mil uyarısı yaptı.

Bakan Akar, Atina'nın silahlanma faaliyetlerine de tepki göstererek "Bu adımlar savunma içinse çok fazla içinse çok az'' dedi.

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