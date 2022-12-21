SON DAKİKA HABERİ: Beştepe'de asgari ücret görüşmesi

Son dakika haberi! Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanması beklenen asgari ücret zammıyla ilgili Beştepe’de yeni bir toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Asgari ücretle ilgili gelişmelerin ele alındığı bir saatlik görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.



AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" demişti.



Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama da grup toplantısının ardından yapmıştı. Türk-İş'in 9 bin lira olan teklifiyle ilgili Erdoğan, "Öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz" diye konuşmuştu.

ÜÇ TOPLANTIDAN UZLAŞMA ÇIKMADI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez bir araya gelmişti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.



Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katılmış, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıklayarak, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" demişti.