SON DAKİKA HABERİ: Beştepe'de değerlendirme toplantısı

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Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisi tepki çekti.



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, konuyla ilgili NTV'ye yaptığı açıklamada gelişme üzerine MYK toplantısının 5 Nisan Pazartesi gününe alındığını duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Beştepe'de bir değerlendirme toplantısı yapacağı açıklandı. Toplantı saat 15.00'te yapılacak.

Toplantıda, amiraller tarafından kaleme alınan bildiri ve bu bildiride yer alan ifadeler hakkında değerlendirme yapılacak.