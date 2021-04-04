SON DAKİKA HABERİ: Beştepe'de değerlendirme toplantısı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.

04.04.2021 - 18:50 | Son Güncelleme : 05.04.2021 - 00:03

SON DAKİKA HABERİ: Beştepe'de değerlendirme toplantısı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'dan bildiri açıklaması: Sahte gündemler tutmaz

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'dan bildiri açıklaması: Sahte gündemler tutmaz

Meral Akşener'den bildiri açıklaması

Meral Akşener'den bildiri açıklaması

MSB'den 104 emekli amiral bildirisine sert tepki

MSB'den 104 emekli amiral bildirisine sert tepki

AK Parti MYK bildiri gündemiyle toplanıyor

AK Parti MYK bildiri gündemiyle toplanıyor

Son dakika haberi!

Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisi tepki çekti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, konuyla ilgili NTV'ye yaptığı açıklamada gelişme üzerine MYK toplantısının 5 Nisan Pazartesi gününe alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Beştepe'de bir değerlendirme toplantısı yapacağı açıklandı. Toplantı saat 15.00'te yapılacak.

Toplantıda, amiraller tarafından kaleme alınan bildiri ve bu bildiride yer alan ifadeler hakkında değerlendirme yapılacak.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...