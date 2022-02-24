SON DAKİKA HABERİ: Beştepe'de güvenlik zirvesi

SON DAKİKA HABERİ: Beştepe'de güvenlik zirvesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınacak.

Haberler 24.02.2022 - 09:25 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 10:56

SON DAKİKA HABERİ: Beştepe'de güvenlik zirvesi

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Son dakika haberi! 

Rusya, Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlattı.

Operasyona dünyadan art arda tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını bildirdi.

Beştepe'de ise güvenlik zirvesi yapılacağı duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının saati ise 11.00.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da ziyareti nedeniyle zirveye katılamıyor.

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