SON DAKİKA HABERİ: Beştepe'de güvenlik zirvesi

Haberler 24.02.2022 - 09:25 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 10:56
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Rusya, Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlattı.
Operasyona dünyadan art arda tepkiler geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını bildirdi.
Beştepe'de ise güvenlik zirvesi yapılacağı duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının saati ise 11.00.
Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da ziyareti nedeniyle zirveye katılamıyor.