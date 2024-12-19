Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine gelen bomba imhe ekipleri el bombasını bulunduğu yerden aldı.
Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kaldırımda el bombası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik çemberi oluşturarak bölgeyi trafiğe kapattı. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.
Bulunduğu yerden alınan el bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.
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