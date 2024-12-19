Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu

Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kaldırımda el bombası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik çemberi oluşturarak bölgeyi trafiğe kapattı. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.



Bulunduğu yerden alınan el bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.