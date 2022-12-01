SON DAKİKA HABERİ: Biden'dan Putin'e Ukrayna çağrısı: "Savaşı bitirecekse görüşürüm"

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden, Washington'a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Rusya lideri Putin'le Ukrayna'daki savaşı bitirme niyeti göstermesi şartıyla görüşebileceğini söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Biden'dan Putin'e Ukrayna çağrısı: "Savaşı bitirecekse görüşürüm"

İlişkili

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Biden, kendisinin başkanlığı döneminde ABD'ye ilk "devlet ziyaretini" gerçekleştiren Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi

SON DAKİKA HABERİ: Biden'dan Putin'e Ukrayna çağrısı: "Savaşı bitirecekse görüşürüm" - 1

"UKRAYNA'DAN ÇEKİLMEYEREK ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDÜYOR"

İki lider de yaptıkları konuşmalarda, görüşmenin başlıca maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceklerini belirtti.

Biden, savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." dedi.

Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Biden'dan Putin'e Ukrayna çağrısı: "Savaşı bitirecekse görüşürüm" - 2

MACRON: UKRAYNA'DAN TAVİZ VERMELERİNİ İSTEMEYECEĞİZ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.

Böyle bir barışın hiçbir zaman sürdürülebilir olmayacağını belirten Macron, "Kendi toprakları konusunda müzakere şartlarını belirlemeleri için Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız." dedi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...