Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Son dakika haberi!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.



Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı bildirildi.

Gündemde salgınla mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları var.

ABD'de geliştirilen Covid-19 ilacı molnupiravir ele alınacak. Yerli üretimi yapılacak ilaca ilişkin yol haritası belirlenecek.

Üretim için başvuran firmalar,, üretim süreci ve ilacın kimler üzerinde kullanılacağına ilişkin değerlendirme yapılacak. Acil kullanım onayı için başvurusu incelemede olan Turkovac ile ilgili son gelişmeler de toplantıda görüşülecek konular arasında.

Son olarak, yeni Covid-19 varyantı Omicron'a ilişkin de bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Henüz Türkiye'de görülmeyen vakaya karşı alınması gereken tedbirler belirlenecek. Toplantının ardından Bakan Koca, yazılı açıklama yapacak.