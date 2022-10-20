SON DAKİKA HABERİ: Binali Yıldırım kaza geçirdi

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Azerbaycan'da kaza yaptı. Yıldırım ve Ayrım'ın durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Binali Yıldırım kaza geçirdi

İlişkili

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı. 

Yıldırım ve Ayrım'ın kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü’deki bir hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BAKAN KOCA: ÜÇÜNÜN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında, "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...