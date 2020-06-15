SON DAKİKA HABERİ: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde yeni deprem

SON DAKİKA HABERİ: Bingöl'de yeni deprem meydana geldi.  Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde yeni bir artçı deprem yaşandı. Bingöl'de dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralanmıştı.

ntv.com.tr 15.06.2020 - 10:16 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 10:45

SON DAKİKA HABERİ: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde yeni deprem

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Bingöl'deki depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika haberi! 

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilçede saat 9.51'de 5,6 büyüklüğünde yeni bir depremin yaşandığını duyurdu. 

Karlıova'daki yeni depremin 7 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. 

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni bir sarsıntı yaşandı.  Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni bir sarsıntı yaşandı. 

İKİ DEPREM ARASINDA 153 SARSINTI

Dün saat 17.24’te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem ile bugün saat 09.10’da olan 5.6 büyüklüğündeki depreme kadar ise bölgede 153 sarsıntı yaşandı. Merkez üsleri Karlıova ve Yedisu olan sarsıntıların en küçüğü 1,0 en büyüğü ise 4,7 olarak gerçekleşti.

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