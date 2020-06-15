SON DAKİKA HABERİ: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde yeni deprem

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilçede saat 9.51'de 5,6 büyüklüğünde yeni bir depremin yaşandığını duyurdu.

Karlıova'daki yeni depremin 7 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni bir sarsıntı yaşandı.

İKİ DEPREM ARASINDA 153 SARSINTI



Dün saat 17.24’te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem ile bugün saat 09.10’da olan 5.6 büyüklüğündeki depreme kadar ise bölgede 153 sarsıntı yaşandı. Merkez üsleri Karlıova ve Yedisu olan sarsıntıların en küçüğü 1,0 en büyüğü ise 4,7 olarak gerçekleşti.



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