SON DAKİKA HABERİ: Biri kırmızı bültenle aranan iki terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde, biri interpol tarafından kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

25.08.2020 - 22:47

SON DAKİKA HABERİ: Biri kırmızı bültenle aranan iki terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
Arşiv

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi. 2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139'a yükseldi." denildi. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...