SON DAKİKA HABERİ: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

SON DAKİKA HABERİ: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alındı.

NTV Haber 15.07.2021 - 03:49 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 04:04

SON DAKİKA HABERİ: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti. 

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