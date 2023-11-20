SON DAKİKA HABERİ: Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması: İstanbul istikameti ulaşıma kapanacak

SON DAKİKA HABERİ: Ulaştıma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 karayolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul - Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet verecek.

SON DAKİKA HABERİ: Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması: İstanbul istikameti ulaşıma kapanacak
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