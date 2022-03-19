SON DAKİKA HABERİ: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde TIR, otobüs ve otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Tünelde seyir halinde olan 18 araç hızla birbirlerine çarptı. Kaza yapan araçtakiler panikle araçlarından dışarı çıktı.

Kazada 1'i ağır 30 kişinin yaralı olduğu belirtilirken tünelin İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.

Kazayla ilgili NTV canlı yayınına konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kazada 1'i ağır 30 yaralı var. Ekiplerimiz bölgeye ulaştı, çalışmalar sürüyor" dedi.

VİDEO: BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA ANI