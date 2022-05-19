SON DAKİKA HABERİ: Bolu'da yabancı uyrukluya zamlı tarifeye para cezası
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
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DHA 19.05.2022 - 13:15| Son Güncelleme : 19.05.2022 - 13:18
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