SON DAKİKA HABERİ: Bolu'da yabancı uyrukluya zamlı tarifeye para cezası

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Haberler - DHA 19.05.2022 - 13:15 | Son Güncelleme : 19.05.2022 - 13:18

SON DAKİKA HABERİ: Bolu'da yabancı uyrukluya zamlı tarifeye para cezası

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...