SON DAKİKA HABERİ: Burdur'da 23 askeri personelde corona virüs tespit edildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki birliğine yeni katılan 23 askerde corona virüs tespit edildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 20:40 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 20:55

SON DAKİKA HABERİ: Burdur'da 23 askeri personelde corona virüs tespit edildi

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Son dakika haberi!  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'daki 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığ'ındaki birliğine yeni katılan yükümlülerin 23'ünde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu personelle teması olabileceği değerlendirilenlerin, dün Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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