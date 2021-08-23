SON DAKİKA HABERİ: Burdur'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişiye gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi gözaltına alındı.

23.08.2021 - 16:36 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 17:01

SON DAKİKA HABERİ: Burdur'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişiye gözaltı

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Burdur'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

Koca, "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

Bakan Koca, "Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 16 yaşındaki hastanın yakınları enjeksiyon yapılırken çocuğun kolunun acıdığı gerekçesiyle hemşirelere saldırmıştı.

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