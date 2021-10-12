SON DAKİKA HABERİ... Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 13:12 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 13:39

SON DAKİKA HABERİ... Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

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