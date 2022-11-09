SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da yangın faciası: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.



Canbolat, "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum" dedi.

VALİ CANBOLAT: ÇOCUKLARIN YAŞLARI 3 İLA 10 ARASINDA

Bursa Valisi, olay yerindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 3 ila 10 arasında olduğunu söyledi.



Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin ise, "İtfaiyenin ön tespitleri sobadan kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor" bilgisini paylaştı.