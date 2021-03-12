SON DAKİKA HABERİ: Bursa'daki zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da freni boşalan TIR'ın, önünde seyreden araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 9'unun durumu ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı.

12.03.2021 - 18:36

SON DAKİKA HABERİ: Bursa'daki zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

Bursa'da zincirleme kaza

Bursa'da zincirleme kaza

Son dakika haberi!

Bursa-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TIR, otobüs ve otomobillerin karıştığı kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Kaza Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Freni arızalanan TIR, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen TIR, güçlükle durabildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. 

BURSA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 9'unun durumu ağır olmak üzere 21 kişi yaralandığını açıkladı. 

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