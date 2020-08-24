SON DAKİKA HABERİ: Çakarlı saldırgan tutuklandı

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İstanbul Arnavutköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Enes Uysal (20) çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi. Muhammed Enes U.’ya, Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

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