SON DAKİKA HABERİ: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Meclis'ten geçti

SON DAKİKA HABERİ: TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede ödeneceğini söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Meclis'ten geçti
Bakan Işıkhan'dan çalışan emekliye ikramiye ödemesine ilişkin açıklama

Bakan Işıkhan'dan çalışan emekliye ikramiye ödemesine ilişkin açıklama

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Son dakika haberi! Meclis Genel Kurulu'nda yılın son mesaisinde ekonomiye ilişkin 86 maddelik torba kanun teklifi görüşmeleri sürüyor.

Teklifin çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söyledi.

Işıkhan, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

Düzenlemenin yasalaşması sonrasında 4 miyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.

BDDK ÇALIŞANLARINA EK TAZMİNAT TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Genel Kurul'da görüşülen torba kanunda BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde de görüşüldü.

Görüşülen madde AK Parti'nin önergesiyle tekliften çıkartıldı.

Düzenleme ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.

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