Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Memur zammında süreç yarın sonlanacak

SON TOPLANTI 31 AĞUSTOS'TA



Kamu Görevlileri Hakem Kurulu saat 14.00'te dördüncü kez biraraya geldi. Toplantıda, zam oranının kararlaştırılması bekleniyordu. Hakem Kurulu toplantısı bitti, mali konuların görüşülmesi kaldı. 31 Ağustos Perşembe günü saat 10.00 da toplanıp karar verilecek.



Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması gerekiyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.



HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?



Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.



MEMURLAR NE İSTİYOR?



Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.



Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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