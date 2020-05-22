SON DAKİKA HABERİ: Camiden müzik yayını paylaşımına tutuklama

SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı.

Anadolu Ajansı 22.05.2020 - 14:49 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 15:05

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Kılıçdaroğlu'dan camiden müzik yayınına tepki

Kılıçdaroğlu'dan camiden müzik yayınına tepki

Son dakika haberi! 

İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasıyla ilgili soruşturmada bir kişi tutu

Olay, önceki gün merkezi ses sistemine kimliği belirsiz kişilerce korsan şekilde müdahale edilmesiyle gerçekleşti. Bazı cami hoparlörlerinden gelen "çav bella" seslerine vatandaşlar tepki gösterdi. Suç duyurusunda bulunulması üzerine inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabında övücü paylaşım yaptığı gerekçesiyle CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir gözaltına alındı.

Özdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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