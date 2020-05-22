SON DAKİKA HABERİ: Camiden müzik yayını paylaşımına tutuklama

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İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasıyla ilgili soruşturmada bir kişi tutu

Olay, önceki gün merkezi ses sistemine kimliği belirsiz kişilerce korsan şekilde müdahale edilmesiyle gerçekleşti. Bazı cami hoparlörlerinden gelen "çav bella" seslerine vatandaşlar tepki gösterdi. Suç duyurusunda bulunulması üzerine inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabında övücü paylaşım yaptığı gerekçesiyle CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir gözaltına alındı.

Özdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.