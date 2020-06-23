SON DAKİKA HABERİ: Camiler tüm vakitlerde açık olacak

Son dakika haberi! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.



Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerini kullandı.